Emirati-Pakistan: visita presidente Al Nahyan a Islamabad rinviata a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Pakistan prevista per oggi del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, è stata rinviata a causa del maltempo. Lo ha reso noto il ministero dell’Informazione pakistano su Twitter, spiegando che la visita “sarà riprogrammata”. Secondo quanto riferito dal ministero, al presidente emiratino è stato impedito di decollare a causa delle forti piogge e delle condizioni meteorologiche in Pakistan. Al Nahyan avrebbe in seguito contattato il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif esprimendo il suo rammarico per il rinvio della visita.(Inn)