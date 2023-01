Slovenia: Agenzia di intelligence arresta due presunte spie russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia di intelligence e sicurezza slovena (Sova) ha scoperto e arrestato due cittadini stranieri sospettati di essere spie russe. Lo riporta la stampa locale, secondo cui i due sono stati arrestati in un ufficio preso in affitto nella capitale Lubiana, e uno ha la cittadinanza di un Paese sudamericano ed è registrato sotto falsa identità. Sova ritiene che gli agenti fermati prestassero servizio nell'Agenzia di intelligence militare russa (Gru) e operassero come parte di un complesso programma di spionaggio. I due rischiano fino a otto anni di carcere. (Seb)