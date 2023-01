Ucraina: generale francese Gomart, invio Leclerc è "punto di non ritorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio di carri armati francesi Leclerc in Ucraina rappresenterebbe un "punto di non ritorno". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al settimanale "Valeurs Actuelles" il generale francese Christophe Gomart, ex capo del Comando delle operazioni speciali (Cos) e della Direzione dell'intelligence militare (Drm). "Dall'inizio della guerra, andiamo da punto di svolta a punto di svolta", ha spiegato Gomart. "All'inizio del conflitto, gli occidentali non volevano fornire armamenti, poi finalmente hanno acconsentito ad inviare missili anti-carro e anti-aerei di corto raggio", ha spiegato il generale. "Non volevano neanche dare cannoni che alla fine hanno inviato", ha affermato Gomart, spiegando che l'invio di carri armati "segue questa logica". (Frp)