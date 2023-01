Portogallo: solo il 17,5 per cento dei giovani milita in un partito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'89,6 per cento dei giovani portoghesi ha già votato alle elezioni, ma solo il 17,5 per cento ha dichiarato di essere militante di un partito politico o di un sindacato (2,4 per cento). Come riferisce il quotidiano "Expresso", è quanto emerge da uno studio sviluppato dai ricercatori dell'Università Cattolica di Porto per il Consiglio nazionale della gioventù (Cnj). Tra tutti i giovani che hanno già votato, l'81,8 per cento si è recato alle urne per le elezioni parlamentari, il 79,1 per cento per le elezioni locali, il 76,6 per cento per quelle presidenziali e solo il 45,6 per cento per europee. Pur non avendo chiesto agli intervistati per chi votassero, in termini di posizionamento politico il 46 per cento ha dichiarato di allinearsi a sinistra, il 33,6 per cento al centro e il 20,4 per cento a destra. Nonostante queste differenze in base al posizionamento politico, lo studio evidenzia comunque una tendenza comune: l'allontanamento dei giovani dalla militanza sia partitica che sindacale. Questa mancanza di militanza si spiegherebbe con il fatto che i giovani non amano la parte "burocratica e lunga" di questo tipo di entità, a cui si aggiunge, una "chiara mancanza di formazione dei giovani sul funzionamento dei partiti e dei sindacati". (Spm)