Migranti: Salvini, oggi a pranzo vedo Piantedosi, in cento giorni messi punti fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “A me basta risolvere il problema oggi vedo a pranzo l’amico Piantedosi”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno fatto notare che la presidente del consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles è tornata ad alzare la voce contro l’immigrazione irregolare e se tema che questo gli porti via un cavallo di battaglia. “Io più che andare a processo e rischiare la galera per aver fatto rispettare le leggi - ha proseguito - non potevo fare. Però anche su questo, nei primi cento giorni penso che abbiamo messo i punti fermi per fare un buon lavoro nei prossimi cinque anni”. Rispondendo a chi gli ha chiesto di cosa parlerà con Piantedosi, ha risposto con una battuta: “Di Milan”. (Rem)