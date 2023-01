Nato: presidente finlandese, contatto "immediato" dopo dichiarazioni Erdogan su ratifica adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, ha “immediatamente” contattato l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo che quest’ultimo ha dichiarato che Ankara sarebbe pronta a ratificare l’adesione di Helsinki alla Nato. Niinisto, in un’intervista al quotidiano “Helsingin Sanomat”, ha detto che i contatti con le autorità di Ankara si sono svolte sia a livello di capi di Stato, sia di ministri degli Esteri. "Hanno avuto luogo delle consultazioni fra il mio capi di gabinetto e il consigliere di Erdogan, così come fra Haavisto e il ministro degli Esteri turco (Mevlut Cavusoglu)", ha detto Niinisto, senza fornire troppi dettagli sul contenuto di tali conversazioni. Secondo il presidente, nei commenti di Erdogan è emersa una certa “vaghezza” nonostante la posizione della Turchia sulla questione sia "cambiata e si è sviluppata". Secondo Niinisto, tuttavia, non è utile in questo momento cambiare posizione. "Questi commenti rappresentano uno sviluppo nella mutevole retorica della Turchia, e questo è il valore che hanno a questo punto. Quindi manteniamo la rotta", ha detto il presidente. (segue) (Sts)