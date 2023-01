Nato: presidente finlandese, contatto "immediato" dopo dichiarazioni Erdogan su ratifica adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho affermato in diverse occasioni che l’adesione alla Nato insieme alla Svezia non riguarda solo il fatto che abbiamo un amico in quel Paese. A mio avviso, ciò riguarda anche che il fatto che la Finlandia ottiene un vantaggio dall’adesione alla Nato se anche la Svezia diventa un Paese membro. È una questione, non decisiva, ma pur sempre da tenere in considerazione”, ha detto il presidente finlandese. Tale vantaggio, secondo Niinisto, riguarda “la profondità delle capacità di difesa” e il fatto che, in quanto membri della Nato, Finlandia e Svezia possono spingersi molto più in là di quanto non facciano attualmente nella pianificazione di una politica di difesa congiunta e nello sviluppo di strutture di difesa comuni. "Inoltre, non è privo di significato che in una situazione di crisi lo stretto danese e il Mar Baltico siano piuttosto vulnerabili come canale di rifornimento, ma tale rotta (con l’adesione alla Nato) attraverso la Norvegia e la Svezia sarebbe molto più sicura". (Sts)