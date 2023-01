Russia: "Bloomberg", Mosca non può compensare la perdita del mercato energetico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita del mercato energetico europeo a seguito del conflitto in Ucraina è un danno che la Russia non potrà compensare. Lo scrive l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui invadendo il Paese vicino Mosca ha sostanzialmente gettato alle ortiche una vasta rete di giacimenti e gasdotti che aveva costruito nell'arco di 50 anni e al prezzo di miliardi di dollari. Prima del conflitto, l'Europa importava dalla Russia quasi 2,5 milioni di barili di petrolio greggio, un altro milione di barili di prodotti petroliferi raffinati e 155 milioni di metri cubi di gas naturale ogni anno: tale enorme fonte di introiti è quasi del tutto svanita a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Tale perdita ha vanificato anche investimenti per 100 milioni di dollari riversati dalla Russia nello sviluppo delle risorse petrolifere della Penisola di Yamal, originariamente destinate quasi interamente al mercato energetico europeo. Secondo Bloomberg, Mosca ha trovato mercati alternativi per il suo petrolio greggio, a cominciare dall'India. Riorientare le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati e di gas naturale, invece, richiederà anni ed esigerà un enorme costo economico, specie nel contesto della progressiva transizione globale dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. (Was)