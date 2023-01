Governo: “Ard”, Meloni non è più uno spauracchio per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “non è più uno spauracchio” per l'Europa perché, “contrariamente ai timori nell'Ue, è collaborativa e cauta, probabilmente anche per interesse economico”. È quanto afferma l'emittente radiotelevisiva “Ard”, commentando i primi 100 giorni dell'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia (Fd'I). Prima dell'entrata in carica del governo, l'Ue non si aspettava “niente di buono”, dato che le radici di Fd'I “affondano nel fascismo” da cui Meloni “non si è mai realmente allontanata”. Tuttavia, il capo dell'esecutivo ha diradato tali timori sin dalla sua prima visita a Bruxelles, dove ha assunto “toni concilianti”. Secondo “Ard”, la cooperazione tra Italia e Ue dipende dal fatto che il Paese è il primo beneficiario del Next Generation Eu. Inoltre, il governo “vuole il sostegno europeo nella questione migratoria”. Intanto, nelle ultime settimane, il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Mandred Weber ha cercato “apertamente” una collaborazione con Fd'I nei suoi incontri con Meloni. In particolare, il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha dichiarato che l'Italia “merita il sostegno degli altri” Stati membri, aggiungendo che questo appoggio “è parte della politica europea”. (segue) (Geb)