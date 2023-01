Governo: “Ard”, Meloni non è più uno spauracchio per l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Weber, “non dobbiamo fermare la cooperazione europea, ma dobbiamo rafforzarla”. Come nota “Ard”, l'apertura del presidente del Ppe nei confronti di Fd'I mirerebbe a un'alleanza in vista delle prossime elezioni europee, affinché i popolari rimangano il gruppo più forte al Parlamento del'Ue. A ogni modo, l'Italia e Meloni “paiono” a favore dell'Europa se non altro “per puro tornaconto”, come osserva Jeronim Zettelmayer del centro studi Brueghel di Bruxelles. Secondo Zettelmayer, è infatti “difficile rischiare” un contrasto con l'Ue quando la situazione economica dell'Italia è “già molto precaria”. Meloni non intende dunque correre rischi e “ha bisogno di Bruxelles”. (Geb)