Russia-Ucraina: governatore di Kursk, rafforziamo difesa al confine

- La protezione del confine di Stato della Russia con l'Ucraina sarà rafforzata. Lo ha reso noto il governatore della regione di Kursk, Roman Starovojt, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Nei prossimi giorni, nuove unità arriveranno sul territorio della regione. (...) Gli ordini sono dati, è necessario fornire un supporto completo per ricevere e dispiegare forze aggiuntive in modo che il personale militare inizi il più rapidamente possibile a svolgere compiti per proteggere il confine di Stato e garantire la sicurezza della regione di Kursk", ha affermato Starovojt. (Rum)