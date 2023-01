Istat: Coldiretti, record storico per l’export agroalimentare italiano fuori dall’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un aumento del 14 per cento è record storico per l’export agroalimentare italiano fuori dall’Unione europea dove ha raggiunto il valore di 26 miliardi nel 2022, pari ad oltre il 43 per cento del totale delle esportazioni. E’ quanto emerge dalle stime della Coldiretti nel commentare i dati Istat sul commercio estero Extra Ue relativi al mese di dicembre. A spingere il Made in Italy sulle tavole fuori dai confini comunitari è la forte domanda degli Stati Uniti in salita del 20 per cento mentre – sottolinea la Coldiretti – si registrano risultati positivi anche nel Regno Unito con un +18 per cento che evidenzia come l’export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit, dopo le difficoltà iniziali legate all’uscita dalla Ue. Balzo a doppia cifra anche nella Turchia di Erdogan (+23 per cento) mentre è dato negativo in Cina con un calo del 20 per cento e in Russia con un -5 per cento fra sanzioni, guerra e pandemia Covid. L’export alimentare è trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti all’estero. (segue) (Com)