Cile-Germania: Boric e Scholz in visita al Museo della Memoria e dei diritti umani (2)

- Nel successivo incontro a La Moneda, Scholz e Boric hanno anche parlato dello stato attuale delle relazioni economiche bilaterale e dei possibili sviluppi. "Stando ai dati della Banca centrale, solo per dare un esempio, l'ammontare attuale degli investimenti tedeschi supera il miliardo di dollari. E abbiamo un grandissimo potenziale per continuare a crescere, creando catene del valore", ha detto Boric in conferenza stampa. Il Cile rimane potenza mondiale del rame e del litio, asset oggetto di una accesa corsa tra potenze, a partire dalla Cina. La Germania, fa notare la stampa locale, potrebbe rivelarsi vincente nella sua capacità di offrire tecnologia nella produzione di batterie con alti standard di rispetto ambientale, punto sul quale il governo progressista di Boric, complice i problemi alla falda freatica di cui soffre il Paese, potrebbe essere sensibile. Scholz si è a sua volta congratulato con il Cile per aver accettato l'invito ad essere parte del "Club del clima", forum con cui Berlino intende coordinare gli sforzi dei governi con piani contro il cambiamento climatico. (segue) (Abu)