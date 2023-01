Cile-Germania: Boric e Scholz in visita al Museo della Memoria e dei diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasciato il Cile, il cancelliere tedesco sarà in Brasile per un incontro con il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. Brasilia, spiegava Lula ai media locali, intende “unire i progressisti e democratici nel mondo. Organizzarsi per non permettere la rinascita del nazismo o del fascismo”. L’incontro offrirà ai due leader la possibilità di mostrare un cambio di passo nelle relazioni bilaterali, dopo il passaggio di Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile. La Germania, a lungo critica con le politiche ambientali del leader conservatore potrebbe tornare a rifinanziare i progetti di conservazione dell’Amazzonia, e allentare il freno opposto alla ratifica del trattato Ue-Mercosur. (Abu)