Economia: Generali Investment, fratture crescenti nelle banche centrali

- In vista di una settimana densa di riunioni delle banche centrali, dobbiamo prepararci a crescenti divergenze nelle politiche monetarie. Per ora, ci aspettiamo che i falchi prevalgano ancora, in particolare presso la Bce. È quanto si legge in un’analisi di Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research di Generali Investments. In un delicato compromesso, lo scorso dicembre alcuni “falchi” hanno accettato il rallentamento degli aumenti dei tassi a 50 punti base, in cambio di una guida prospettica ancora aggressiva e di un impegno vincolante verso un inasprimento quantitativo. Alcune “colombe” hanno recentemente messo in discussione questa tregua, spingendo per aumenti minori a partire da febbraio, dopo che l'inflazione complessiva è scesa al di sotto del 10 per cento. Tuttavia, è più probabile che la Bce manterrà la rotta. Tra l'elevato Cpi core (+5,2 per cento a dicembre), la resilienza economica (non ci aspettiamo più una recessione invernale), l'aumento dei salari e gli impegni della presidente Christine Lagarde, vediamo ancora prevalere i falchi. I mercati sottostimano il livello massimo dei tassi che la Bce raggiungerà, che è al 3,5 per cento nelle nostre indicazioni.(Rin)