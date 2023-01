Ucraina: Podolyak accusa il Cio, "promuove guerra, omicidi e distruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza ucraina ha accusato il Comitato olimpico internazionale (Cio) di essere "un promotore della guerra". Tali dure dichiarazioni rilasciate su Twitter da Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, riguardano la possibilità che il Cio autorizzi la partecipazione di atleti russi sotto bandiera neutrale ai Giochi Olimpici del 2024. "Il Cio è un promotore di guerra, omicidi e distruzione. Il Cio guarda felicemente la Russia distruggere l'Ucraina e poi offre alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio" degli ucraini, ha scritto Podolyak, prendendo di mira personalmente Thomas Bach, il funzionario tedesco che guida il Cio. "Ovviamente il denaro che compra l'ipocrisia olimpica non puzza di sangue ucraino. Non è vero, signor Bach?", ha scritto Podolyak. Le autorità di Kiev chiedono di bandire gli atleti di Russia e Bielorussia dai Giochi Olimpici del 2024 che si terranno a Parigi. Ma mercoledì il Cio ha reso noto che sta valutando la possibilità di consentire loro di partecipare sotto una bandiera neutrale. (segue) (Kiu)