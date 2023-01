Iran: ministero Esteri convoca incaricato d'affari Ucraina per dichiarazioni su attacco a Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha convocato oggi l'incaricato d'affari dell'Ucraina a Teheran, Yevhen Kravchenko, in seguito alle dichiarazioni del consigliere del presidente Volodymir Zelensky, Mykhailo Podolyak, relative all'attacco di sabato 28 gennaio contro un sito di produzione della difesa iraniana a Isfahan. Lo riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana "Tasnim". Le autorità dell'Ucraina accusano l'Iran di aver fornito centinaia di droni alla Russia per attaccare obiettivi civili nelle città ucraine lontane dal fronte. In precedenza, secondo i media internazionali, l'Iran avrebbe chiesto all'Ucraina una smentita ufficiale del presunto coinvolgimento nell'attacco minacciando, in caso contrario, "conseguenze". Su Twitter, Podolyak ha scritto: "La logica della guerra è inesorabile e omicida. Presenta il conto rigorosamente agli autori e ai complici". Commentando l'attacco contro i siti a Isfahan, Podolyak ha aggiunto: "L'Ucraina vi aveva avvertito". (Res)