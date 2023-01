Medio Oriente: palestinese morto per ferite riportate in scontri con forze israeliane a Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese è morto per una ferita d’arma da fuoco alla testa riportata durante alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) a Hebron, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), in un comunicato diffuso dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. La vittima è stata identificata come Nassim Nayef Salman Abu Fouda, di 26 anni. Secondo il ministero, le forze israeliane di stanza al checkpoint 160 hanno aperto il fuoco contro il veicolo in cui viaggiava la vittima. (Res)