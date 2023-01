Iran: "The New York Times", attacco a Isfahan compiuto dal Mossad israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco con droni contro una struttura militare iraniana a Isfahan, avvenuto sabato, è stato opera del Mossad, la principale agenzia di intelligence israeliana. Lo riferisce il quotidiano statunitense "The New York Times", citando funzionari dell'intelligence che hanno familiarità con i colloqui tra Israele e gli Stati Uniti sull'episodio avvenuto in Iran. Al momento non sono chiari né gli obiettivi della struttura, né i danni provocati dall'attacco, evidenzia il quotidiano, ricordando che Isfahan è un importante centro di produzione missilistica, ricerca e sviluppo dell'Iran. Alcune settimane fa, i funzionari statunitensi hanno pubblicamente identificato l'Iran come il principale fornitore di droni alla Russia che li utilizza nella guerra in Ucraina. Secondo i funzionari statunitensi, prosegue il quotidiano, l'attacco sarebbe scaturito dalle preoccupazioni di Israele per la propria sicurezza, non dal potenziale per le esportazioni di missili verso la Russia. L'attacco contro la struttura a Isfahan è avvenuto proprio mentre il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sta per giungere in visita in Israele. Inoltre, il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William J. Burns, ha visitato Israele la scorsa settimana. (Was)