Iraq: ministro Esteri, “territorio non può essere usato per invadere i Paesi vicini”

- Il territorio dell’Iraq non può essere utilizzato per invadere gli altri Paesi della regione. Lo ha dichiarato il vice primo ministro e ministro degli Esteri iracheno, Fouad Hussein, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, spiegando che non ci sono forze combattenti straniere nel territorio iracheno. Il ministro ha inoltre invitato Stati Uniti e Iran ad allentare le tensioni “dal momento che colpiscono anche l’Iraq”. Hussein ha infine ribadito la necessità di rafforzare “i già solidi rapporti con l’Arabia Saudita”. (Res)