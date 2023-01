Regno Unito: Hein Schumacher come nuovo amministratore delegato di Unilever

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica Unilever, titolare di 400 marchi nel campo dell'alimentazione, dei prodotti per l'igiene e per la casa, ha nominato questa mattina Hein Schumacher come nuovo amministratore delegato. Schumacher prenderà il posto di Alan Jope dal primo luglio 2023. Attualmente a capo dell'azienda lattiero-casearia olandese FrieslandCampina, Schumacher è entrato a far parte di Unilever nell'ottobre dello scorso anno come direttore non esecutivo. (Rel)