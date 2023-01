Regno Unito: Banca d'Inghilterra pronta ad alzare nuovamente tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra si prepara ad aumentare i tassi di interesse per la decima volta consecutiva dal dicembre 2021. I mercati finanziari prevedono un aumento di 0,5 punti percentuali del tasso base della banca centrale al 4 per cento, il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008. Secondo il quotidiano "The Guardian", l'aumento è atteso questa settimana, quando il governo si incontrerà per un'ulteriore stretta sulle finanze dei titolari di mutui e delle imprese da parte del governo. (Rel)