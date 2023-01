Turchia: ambasciata Stati Uniti, possibili attacchi a Istanbul contro chiese, sinagoghe e missioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Turchia mette in guardia i cittadini statunitensi da possibili imminenti attacchi di rappresaglia da parte di terroristi contro chiese, sinagoghe e missioni diplomatiche a Istanbul o in altri luoghi frequentati dagli occidentali, specialmente nelle aree di Beyoglu, Galata, Taksim e Istiklal. Lo riferisce oggi l'ambasciata Usa in Turchia sul proprio sito internet. Le autorità turche stanno indagando sulla questione. L'avviso di oggi aggiorna l'allerta diramata lo scorso 27 gennaio, in seguito al rogo del Corano in alcuni Paesi dell'Europa. (Res)