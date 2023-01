Energia: Freni, sarà premiato chi risparmia sui consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'andamento del prezzo dell'energia - spiega al "Corriere della Sera" Federico Freni, sottosegretario all'Economia - consentirà di valutare le misure da assumere in un contesto certamente meno emergenziale rispetto a quello che ha caratterizzato l'ultimo anno". "Stiamo studiando - continua - varie opzioni, agganciate ai consumi e comunque tutte legate al costo effettivo del gas, che per fortuna è di molto inferiore rispetto a qualche mese fa. L'idea è quella di passare dal taglio della componente fiscale della bolletta a uno schema che collega il sostegno dello Stato anche alle dinamiche di consumo: una misura che la Lega aveva proposto sin dalla scorsa estate". Per i nuovi interventi in materia di energia non servirà uno scostamento di bilancio: "Al momento non ne vedo l'esigenza. Le risorse si trovano nella crescita e nel lavoro, quella è la direzione". Quanto alla partita nomine nelle società pubbliche: "Nulla si improvvisa in una notte, tantomeno le nomine delle grandi partecipate, a maggior ragione se quotate. Capacità, esperienza e competenza saranno le linee guida per la scelta del management", ha concluso Freni. (Res)