Ucraina: Crosetto, le offese di Medvedev mi lasciano indifferente

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "gli insulti di Medvedev mi lasciano indifferente, ho preferito rispondergli con il giusto tono, che bisogna tenere nei rapporti istituzionali tra due Paesi importanti". "Ho solo spiegato - aggiunge - che se l'obiettivo di quella che i russi hanno chiamato Operazione militare speciale era conquistare Kiev, occupare l'intera Ucraina e portare i carrarmati ai confini dell'Europa, la responsabilità dell'escalation non poteva essere attribuita ad altri. Si vede che Medvedev si è infastidito perché ho semplicemente cercato di spiegare la verità, partendo da dati di realtà". Adesso è l'Europa a 'schierare' i carrarmati: "L'Europa non schiera nulla. Alcune nazioni hanno deciso di fornire carri, su richiesta ucraina, perché si prepara un attacco russo su larga scala. La scelta non nasce dalla volontà di proseguire la guerra, ma dalla necessità di aiutare una nazione aggredita a fronteggiare un attacco in cui la Russia impiegherà i Sao mila soldati che sta finendo di addestrare. Un attacco così sproporzionato che se l'Ucraina non ricevesse aiuti potrebbe solo soccombere". (segue) (Res)