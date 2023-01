Ucraina: Crosetto, le offese di Medvedev mi lasciano indifferente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero - continua il ministro - che gli scontri fisici si evitino, che il sangue cessi di chiamare altro sangue. Ciò detto, solo se l'Ucraina reggerà l'impatto di un nuovo attacco può darsi che si creino le condizioni per provare finalmente a sedersi e a dialogare. Ma il dialogo sarà difficile, la Russia non ha intenzione di lasciare i territori ucraini che ha occupato". La maggioranza degli italiani dice basta armi: "Molti italiani sono contrari da mesi, la verità è che nessuno di noi vuole la guerra e l'obiettivo del governo è fare di tutto per farla finire. Dobbiamo spiegare all'opinione pubblica che sono i russi a volere l'escalation, per non lasciar passare la menzogna che siano gli altri, cioè tutti noi, a non cercare la pace. Se nessun carro armato russo avesse varcato il confine dell'Ucraina non ci troveremmo in questa situazione", ha concluso Crosetto. (Res)