Terrorismo: Tajani su attacchi a sedi diplomatiche, Stato sotto attacco

- Nei primi cento giorni di governo in cui la politica estera è stata assoluta protagonista è piombato l'allarme per gli attacchi alle sedi diplomatiche. Prima Atene poi Barcellona e Berlino: ambasciate e consolati nel mirino. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a "Quotidiano Nazionale" spiega di aver dato "indicazioni di rafforzare le misure di sicurezza delle nostre ambasciate e nei consolati, anche con l'invio di carabinieri nelle sedi più a rischio. In questi ultimi episodi non si sono registrati danni alle persone, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione, soprattutto per proteggere il nostro personale. Alcune ambasciate sono più esposte di altre, ma il mio ringraziamento è rivolto a tutto il personale impiegato all'estero, che rappresenta e onora l'Italia ogni giorno con il proprio lavoro, al servizio della Repubblica". Si parla di una rete internazionale in azione per il caso Cospito: "Le azioni violente di questi giorni, dagli attacchi contro l'auto di un funzionario a Berlino e al consolato di Barcellona ma mi riferisco anche alle violenze di piazza, alle minacce contro il vostro collega direttore del Tirreno, non intimidiscono lo Stato italiano. Questo non è dissenso, non sono manifestazioni pacifiche, del tutto legittime, ma attacchi contro persone e istituzioni. Con i violenti il governo non si fa intimidire e non scende a patti". (segue) (Res)