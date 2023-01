Carceri: Garante detenuti, prima viene la salute, per Cospito possibile revoca 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un Garante dei diritti il primo punto è la salute. E la situazione di Cospito mi preoccupa molto". Sono queste le parole di Mauro Palma, Garante delle persone private della libertà, a “La Repubblica” dopo aver visitato Alfredo Cospito tre volte. Ieri da Palazzo Chigi è arrivato il chiarimento: nessun cedimento sul suo 41bis. "È una posizione anche ovvia. Di per sé gli attentati, oltre alla loro gravità, giocano sempre al contrario rispetto all'obiettivo. Perché è ovvio che uno Stato non può cedere. Altra cosa è valutare con serenità la posizione di Cospito". Tutto ruota attorno alle condizioni fisiche dell’anarchico, in sciopero della fame da tre mesi contro il 41 bis. “Io non entro nel merito, se non per l'aspetto sanitario. Però non è vero che la revoca” del 41 bis “sia giuridicamente impossibile. Per gli atti amministrativi la possibilità esiste sempre, al di là della legge sul 41bis". Per il Garante "esiste la possibilità di esaminare nel merito la richiesta” da parte del ministro Nordio. “Ma non spetta a me interferire sulla decisione che verrebbe assunta sulla base di un quadro giuridico che vedo mutato rispetto al passato", precisa.(Rin)