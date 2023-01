Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, dialogo con Washington "in fase di stallo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti è "in fase di stallo". E' quanto affermato dal viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, intervistato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Rjabkov, "per quasi tutte le direzioni nel dialogo bilaterale con gli Stati Uniti, la situazione è ora in stallo". Lo stato attuale dei rapporti, ha proseguito il viceministro, sarebbe dovuto "alla linea anti-russa di Washington, che si è inasprita negli ultimi anni". Per Rjabkov, gli Stati Uniti intenderebbero "infliggere alla Russia una sconfitta strategica". "Ci opporremo a questo nel modo più deciso con l'uso di tutti i modi e mezzi a nostra disposizione", ha concluso il viceministro. (Rum)