Medio Oriente: Macron a Netanyahu, non "alimentare l'ingranaggio della violenza"

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante il quale "ha ricordato la necessità per tutti di evitare misure suscettibili di alimentare l'ingranaggio della violenza". È quanto si legge in una nota diffusa ieri sera dall'Eliseo. Macron ha espresso la "sua disponibilità nel contribuire alla ripresa del dialogo tra palestinesi e israeliani". Il presidente francese ha inoltre presentato a Netanyahu e al popolo israeliano "le sue condoglianze per le vittime dell'attacco terroristico che ha colpito una sinagoga a Gerusalemme". (Frp)