Lazio 2023: scontro su sanità e rifiuti tra i candidati, tra 14 giorni si vota (2)

- A quel punto la candidata del M5s, Donatella Bianchi, ha quindi replicato: "Il servizio sanitario brilla perché ci sono persone che lo fanno funzionare ma non perché è gestito bene, non si può basare un giudizio soltanto come si è lavorato in tempo di pandemia". Immediata l'accusa del candidato del centrodestra Francesco Rocca: "Questo discorso fa ridere, perché sono in giunta insieme (Pd e M5s, ndr) e la descrizione della dottoressa Bianchi, che evidenza che peggio di noi fanno soltanto alcune regioni del meridione, è corretta. In questa regione ancora usiamo il fax per le prenotazioni". (segue) (Rer)