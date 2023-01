Lazio 2023: scontro su sanità e rifiuti tra i candidati, tra 14 giorni si vota (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inceneritore non era nel programma elettorale di Gualtieri - ha spiegato Bianchi -, è comparso magicamente dopo che è stato eletto con con un commissariamento inaccettabile. Lo si è ritenuto utile, anche se entrerà in funzione nel 2026 e non servirà al Giubileo". Rocca invece si è detto "favorevole ma il commissario Gualtieri ci dica come risolverà il problema della viabilità sull'Ardeatina. Tuttavia - ha concluso - quello che serve è una cultura della differenziata". (Rer)