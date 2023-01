Brexit: "Independent", la sfida di Sunak per ottenere un accordo sull'Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak dovrebbe sfidare "l'ideologia purista" dei sostenitori intransigenti della Brexit per risolvere la disputa sul Protocollo dell'Irlanda del Nord. In un documento condiviso con il quotidiano "The Independent", ex avvocati dell'Unione europea hanno affermato che Sunak deve mostrare "coraggio politico, nell'interesse nazionale, e dispiacere a una fazione di puristi della Brexit". Eleanor Sharpston, ex avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, e Ian Forrester, ex giudice presso la stessa corte dell'Ue, hanno affermato che è tempo che prevalga il "pragmatico buon senso" per ricucire i legami con Bruxelles. Secondo Sharpston e Forrester, l'approccio del governo conservatore alla lite sul Protocollo - inclusa la minaccia di strappare unilateralmente l'accordo - è stata "una sorprendente manifestazione di malafede" e "profondamente dannosa per la futura credibilità del Regno Unito come partner negoziale". (Rel)