Roma: Righini (Fd'I), piena solidarietà a forze dell'ordine vittime di aggressione anarchica

- Il candidato al Consiglio regionale del Lazio con Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, in una nota esprime "piena solidarietà alle forze dell'ordine impegnate nel fronteggiare gli atti di vandalismo delinquenziale posti in essere da gruppi di anarchici a Roma, in zona Trastevere. Totale condanna - prosegue - verso coloro che utilizzano la violenza come strumento di pressione verso organi dello Stato, unitamente a chi fornisce appoggio ideologico e morale a chi fa del terrorismo la cifra della sua presenza nella società". (Com)