Rieti: Durigon (Lega), congratulazioni a neo presidente provincia Roberta Cuneo

- "Congratulazioni a Roberta Cuneo, neo eletta presidente della provincia di Rieti". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale del Lazio della Lega, Claudio Durigon. "Esempio di competente sindaco espressione del nostro partito sempre attento alle esigenze di Fara Sabina, è stata scelta per la guida dell’ente, fino ad oggi guidato in modo esemplare da Mariano Calisse, anche egli a sua volta rappresentante della Lega. A lei - conclude - i miei migliori auguri di buon lavoro". (Com)