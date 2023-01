Serbia-Repubblica Ceca: presidente Vucic incontra omologo Zeman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic incontrerà oggi l'omologo ceco Milos Zeman, in visita ufficiale di due giorni in Serbia. Come annunciato dall'ufficio della presidenza di Belgrado è prevista anche una riunione plenaria delle delegazioni dei due Paesi per la firma di una dichiarazione congiunta. Secondo le informazioni pubblicate sul sito del presidente della Repubblica Ceca, oggi pomeriggio verrà inaugurata la nuova Casa Ceca nella capitale Belgrado. Zeman lascerà l'incarico di capo dello Stato ufficialmente il 9 marzo quando si insedierà il nuovo presidente eletto sabato scorso, Petr Pavel.(Seb)