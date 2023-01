Giappone: vasta esercitazione di difesa informatica in vista del vertice G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Tokyo e più di un centinaio di società tecnologiche hanno intrapreso oggi, 30 gennaio, una esercitazione di risposta ad attacchi informatici ransomware in visita del vertice del G7 che si terrà a Hiroshima nel mese di maggio. L'esercitazione coinvolge aziende proprietarie di tecnologie relative alle infrastrutture critiche del Paese, come riferito da Izumi Masaki, direttrice del centro di risposta agli attacchi informatici del Dipartimento di polizia di Tokyo. L'esercitazione passerà in rassegna una serie di scenari e proseguirà sino al 9 febbraio. Vi prenderanno parte circa 550 specialisti di agenzie di sicurezza e di circa 130 società e aziende. (Git)