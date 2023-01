Imprese: Renault e Nissan hanno raggiunto accordo per riduzione partecipazione francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault Sa. e Nissan Motor Co. hanno raggiunto un accordo per la significativa riduzione della partecipazione francese al capitale di Nissan, dall'attuale 43 per cento al 15 per cento. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che i due costruttori di automobili discutevano ormai da anni una ristrutturazione della loro pluridecennale alleanza di capitale, fortemente sbilanciata in favore dell'azienda francese. Secondo il quotidiano, le due aziende potrebbero formalizzare l'accordo tramite una nota nel corso della giornata di oggi. La riduzione della partecipazione francese a Nissan era stata al centro di un incontro in Giappone tra gli amministratori delegati di Renault e Nissan, Luca de Meo e Makoto Uchida, lo scorso 26 gennaio. (segue) (Git)