Myanmar: Banca mondiale prevede crescita economica del 3 per cento nel 2023

- Il Myanmar conseguirà una crescita economica del tre per cento nell'anno fiscale che si concluderà a settembre, ben al di sotto dei livelli raggiunti prima del golpe militare di febbraio 2021. La previsione è contenuta nel rapporto "Myanmar Economic Monitor: Navigating Uncertainty", pubblicato oggi dalla Banca mondiale, che evidenzia la forte volatilità dell'economia birmana negli ultimi mesi. In particolare, il deprezzamento dei tassi di cambio, unito ai vincoli logistici, sono risultati in un aumento dei prezzi, che hanno spinto il tasso di inflazione a quasi il 20 per cento annuo a luglio. Hanno gravato sulle attività produttive anche le regolamentazioni introdotte dalla giunta e le carenze di energia elettrica. L'economia del Myanmar ha subito una contrazione del 18 per cento nel 2021, mentre lo scorso anno è cresciuta del tre per cento. Secondo la Banca mondiale, il Pil pro capite del Paese resta inferiore del 13 per cento ai livelli pre-pandemia. (Inn)