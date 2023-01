Ucraina: "Washington Post", Usa hanno promesso Abrams per vincere resistenze della Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la fornitura di carri armati M1A2 Abrams all'Ucraina al solo fine di superare le esitazioni della Germania, e convincerla a inviare subito a Kiev i suoi carri armati Leopard. Lo scrive in un retroscena il quotidiano "Washington Post", secondo cui i carri armati promessi dagli Stati Uniti, poco adatti al teatro di battagli ucraino a causa della loro complessità e dei consumi elevati, non arriveranno in Ucraina prima della fine del 2023. La Casa Bianca tentava da settimane di convincere la Germania ad autorizzare la cessione a Kiev di carri armati di fabbricazione tedesca Leopard, ma di fronte alle resistenze del cancelliere Olaf Scholz ha deciso di forzare la mano: durante una conversazione telefonica, lo scorso 17 gennaio, Biden ha dapprima fatto leva sui 14 carri armati Challenger promessi all'Ucraina dal Regno Unito, senza però riuscire a convincere il cancelliere tedesco, che ha evidenziato come gli Usa non avessero promesso all'Ucraina alcun carro armato. Solo a quel punto - scrive il quotidiano Usa - il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il segretario di Stato, Antony Blinken, hanno convinto Biden ha spezzare lo stallo annunciando l'invio all'Ucraina di carri armati M1A2 Abrams: un impegno che rimarrà sulla carta almeno per i prossimi mesi, ma che ha sbloccato l'invio di decine di carri armati Leopard, di cui alcuni esemplari si troverebbero già in territorio ucraino. (Was)