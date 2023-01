Corea del Nord: revocato lockdown a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord hanno revocato il lockdown decretato all'inizio della scorsa settimana a Pyongyang, in risposta all'aumento dei casi di una non meglio precisata "malattia respiratoria". Lo ha riferito oggi l'ambasciata russa a Pyongyang, che ha rilanciato una nota del ministero degli Esteri nordcoreano. Nel provvedimento che decretava le misure di controllo le autorità del Paese non facevano menzione del Covid-19. Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha proclamato lo scorso agosto la vittoria del Paese sulla pandemia. (Git)