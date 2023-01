Libia: ministero Petrolio governo Tripoli contesta accordo tra Eni e Noc su giacimento offshore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato: “L’accordo di oggi consentirà di effettuare importanti investimenti nel settore dell’energia in Libia, contribuendo allo sviluppo e alla creazione di lavoro nel Paese, e rafforzando la posizione di Eni come primo operatore in Libia”. Eni – prosegue la nota – è il principale produttore internazionale di gas in Libia, con una quota dell’80 per cento della produzione nazionale (1,6 bscfd nel 2022). La società opera in Libia dal 1959 e attualmente dispone di un ampio portafoglio di asset in esplorazione, produzione e sviluppo. Le attività produttive sono operate attraverso la società mista Mellitah Oil and Gas BV (Eni 50 per cento, NOC 50 per cento). La produzione equity è stata di 165.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2022. (Lit)