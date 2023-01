Americhe: proteste anti governative, Ecuador "restituisce" a Perù 12mila candelotti di gas lacrimoigeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù si trova in una profonda crisi politica dal 7 dicembre scorso, giorno in cui l'ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e un governo di emergenza nazionale. I deputati, riuniti in emergenza, hanno respinto la richiesta e, nelle ore in cui Castillo veniva arrestato, proclamavano la vice, Dina Boluarte, come nuova presidente. Da allora decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo nuove elezioni, la dimissione di Boluarte e la scarcerazione di Castillo. Proteste che hanno sin qui causato la morte di quasi 60 persone. (Brb)