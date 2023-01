Usa: dipartimento Giustizia fornirà al Senato informazioni sui documenti di Trump e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha informato la commissione d'Intelligence del Senato federale che le fornirà ulteriori informazioni in merito ai documenti riservati rinvenuti nelle abitazioni dell'ex presidente Donald Trump e del presidente Joe Biden. "Stiamo lavorando con l'Ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale per sostenere una condivisione di informazioni che soddisfi le responsabilità della commissione, senza minare le indagini dei procuratori speciali", afferma una lettera dell'assistente procuratore generale Carlos Uriarte ottenuta dall'emittente televisiva "Cbs News". Due membri della commissione - il senatore democratico Mark Warner e il repubblicano Marco Rubio - hanno sollecitato il dipartimento di Giustizia a condividere informazioni sui documenti rivenuti nelle abitazioni dei due ex presidenti, così da consentire alla commissione di valutare l'entità dell'eventuale rischio per la sicurezza nazionale. (Was)