Usa: Repubblicani puntano sull'istruzione in vista delle prossime elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I potenziali candidati del Partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti puntano sul tema dell'istruzione per guadagnare consensi in vista delle elezioni presidenziali 2024. Lo scrive il quotidiano "The Hill", sottolineando la crescente preoccupazione dei genitori statunitensi per la politicizzazione dei curriculum scolastici e la limitazione del loro ruolo educativo. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato già la scorsa settimana la piattaforma della sua campagna elettorale in materia di istruzione, che prevede un taglio a qualunque programma educativo includa la cosiddetta "teoria critica della razza, l'ideologia di genere o qualunque altro contenuto relativo a razza, sessualità e politica inappropriato per i nostri figli". Nelle scorse settimane il governatore della Florida Ron DeSantis e quello della Virginia Glenn Youngkin, entrambi potenziali avversari di Trump alle prossime primarie presidenziali del Partito repubblicano, hanno approvato nei loro Stati una serie di misure della stessa natura, contestando la presunta infiltrazione di ideologie progressiste nei programmi scolastici del Paese. (Was)