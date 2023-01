Ucraina: segretario Nato Stoltenberg, Corea del Sud rafforzi aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha sollecitato la Corea del Sud a rafforzare il sostegno militare all'Ucraina, citando altri Paesi che hanno già riconsiderato l'iniziale decisione di non fornire armi offensive a Kiev dopo l'invasione da parte della Russia. "Sollecito la Repubblica di Corea a fare ulteriori passi avanti sul tema del supporto militare (all'Ucraina)", ha dichiarato il segretario della Nato oggi, nel corso di un intervento al Chey Institute for Advanced Studies di Seul. "In ultima analisi la decisione è vostra, ma tengo a dire che diversi alleati della Nato che si erano dati politiche per vietare l'esportazione di armi verso Paesi in conflitto hanno rivisto tale politica", ha dichiarato Stoltenberg, menzionando in particolare Germania, Svezia e Norvegia. Secondo il segretario, è "estremamente importante" che la Russia non vinca la guerra, non solo per l'Ucraina ma per evitare che venga inviato "un messaggio sbagliato" ai leader autoritari del Globo. (segue) (Git)