Ucraina: segretario Nato Stoltenberg, Corea del Sud rafforzi aiuti militari (2)

22 luglio 2021

- Il segretario generale della nato, Jens Stoltenberg, è arrivato ieri a Seul, in Corea del Sud, prima tappa di un viaggio disegnato per rinsaldare i legami tra l'Alleanza e i partner degli Usa nell'estremo Oriente. Il segretario generale ha incontrato il ministro degli Esteri sudcoreano, Park Jin, e il ministro della Difesa, Lee Jong Sup. Stoltenberg sarà oggi in Giappone, dove si riunirà, tra gli altri, con il primo ministro Fumio Kishida. "Quanto succede in Asia e nell'Indopacifico interessa sempre più all'Europa e alla Nato, e viceversa", ha detto Stoltenberg in un'intervista esclusiva all'agenzia "Yonhap". Il segretario generale ha insistito sulla necessità di lavorare "a più stretto contatto con i partner della regione" per "affrontare le minacce e le sfide globali, comprese quelle rappresentate dalla Cina". Nel 2022, Yoon e Kishida sono stati i primi leader dei loro Paesi a presentarsi a un vertice Nato, decisione sottolineata con preoccupazione da Pechino. All'indomani del vertice, la Corea del Sud aveva inaugurato una missione diplomatica presso la Nato, aprendo a un'agenda di collaborazione sui temi della non proliferazione, difesa informatica e antiterrorismo. (Git)