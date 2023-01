Germania: ministro Finanze Lindner critica eccesso di burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha criticato l’eccesso di burocrazia che ritarda lo sviluppo della Germania. “Tutto è troppo lento”, ha affermato il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) nel corso di un’intervista all’emittente radiotelevisiva “Ard”. Per Lindner, “procedure iperburocratiche” agiscono da freni per esempio sull’infrastruttura per l’idrogeno, le ferrovie e i progetti del settore privato. Pertanto, ha infine affermato il ministro delle Finanze tedesco, la Germania deve “accelerare”. (Geb)