23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani i a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitanosessione in videoconferenza (ore 15)VARIELa candidata alla presidenza della Regione Lombardia per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti incontra studenti, imprenditori e cittadini.via Bertazzoni 1, Suzzara/Mn (ore 9)Il Presidente Aler Milano Angelo Sala illustra, alla presenza del Ministro Matteo Salvini e dell’assessore regionale alla casa e housing sociale Alan Rizzi, la programmazione delle attività di Aler Milano per l'anno 2023, nonché l'avanzamento degli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Aler Milano, Sala Conferenze, Viale Romagna, 26 (ore 9:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all'anteprima della mostra "Carlo Alberto Dalla Chiesa: L'Uomo, il Generale. 1982 - 2022", in programma fino al 26 febbraio.Palazzo Reale, sala delle otto colonne, piazza Duomo 12, (ore 11)Presentazione del settimo Report “Focus2R”, l'Osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 11)Prossima fermata BIT. Intervengono: Franco Gattinoni, Presidente Fto, Federazione turismo organizzato; Tommaso Nervegna, Metaverse Strategy Lead Europe; Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera MilanoPiazza castello, 2 (ore 11)Presentazione delle iniziative intraprese dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi per favorire l'accoglienza a bordo dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta. Intervengono, tra gli altri, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il Sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cine, Alessandro Morelli. in Provincia di Varese, sala convegni, Piazza Libertà, 1 (ore 11)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti interviene alla presentazione della Lista Letizia Moratti Presidente.via Teatro, 9 Sabbioneta/Mn (ore 11:30)Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni è a Cremona per una serie di iniziative pubbliche a sostegno dell'Alleanza Verdi Sinistra e di Majorino Presidente. Incontro con i lavoratori della Pharmatek di Cremosano/Cr (ore 12:30); incontro con i pendolari e gli studenti di Cremona alla stazione ferroviaria (ore 15); Incontro con sanitari e cittadini all’Ospedale di Cremona (ore 16); Incontro all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (ore 18)Inaugurazione della mostra "Ora tocca a voi", installazione artistica di "Inside Out", progetto dell'artista francese JR.Arengario, Piazza duomo (ore 13)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana partecipa a un pranzo con gli “Amici della Lirica”Al Parioli Via Felice Casati 45 (ore 13)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti visita il Centro Mantovano solidarietà Arcavia San Vincenzo, 31 Ospitaletto /Mn (ore 14)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino, incontra la cittadinanza di Castano Primo (Mi)Piazza XXV Aprile (ore 15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontro AGIS e imprese associatePiazza Luigi di Savoia, 24 (ore 16)La candidata alla presidenza della Regione Lombardia per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, Letizia Moratti interviene al Tavolo della CulturaPalazzo Gonzaga Guerrieri, via Montaldi, 15 Volta Mantovana (ore 16)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino interviene a un Evento sulla green economy con Monica Frassoni.Cascina Nascosta, Viale Emilio Alemagna, 14 (ore 16:30)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino partecipa a evento sul tema psicologiaCasa della psicologia, piazza Castello, 2 (ore 18)Evento “Memoria della deportazione dalla Stazione Centrale di Milano” per ricordare l'anniversario della deportazione di Liliana Segre (30-01-1944), che porta la sua testimonianza.Memoriale della Shoah. Piazza Edmond Jacob Safra, 1 (ore 18) (diretta online)Il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino partecipa a un evento elettorale all’Arci Bellezza.Via Bellezza, 16/A (ore 19)Elezioni regionali 2023. Cosa c’è in gioco? Organizzato dalla Compagnia delle opere. Annunciata la presenza del candidato alla presidenza di Regione Lombardia per centrosinistra e M5S, Pierfrancesco MajorinoAllianz Cloud (Palalido) Piazza Carlo Stuparich, 8 (ore 21) (Rem)