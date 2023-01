Libia: ministero Petrolio governo Tripoli contesta accordo tra Eni e Noc su giacimento offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale della Libia ha criticato le dichiarazioni del presidente della National Oil Corporation (Noc), Farhat Bengdara, che in una conferenza stampa congiunta con l’amministratore delegati di Eni, Claudio Descalzi, ha risposto a precedenti rimostranze del responsabile del dicastero, Mohammed Aoun, all’accordo sui giacimenti offshore tra le due società petrolifere, affermando che “il lavoro della Noc è legale”. In particolare, il ministero guidato da Aoun, il quale era assente alla firma dell’accordo sottoscritto ieri a Tripoli in occasione della missione governativa italiana guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha contestato l’emendamento all'accordo in essere concluso con la società nel 2008 che prevede l'aumento della quota del partner estero al 37 per cento invece dell'attuale 30 per cento. (segue) (Lit)